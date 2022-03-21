Умяров и Литвинов покинули молодежную сборную из-за травм

Игроки и покинули расположение молодежной сборной России.

Оба футболиста приехали в команду с травмами, которые не позволят им провести полноценный сбор.

«По приезде в расположение молодежной сборной Наилю Умярову было проведено полное медицинское обследование, которое выявило повреждение голеностопного сустава. На данном этапе для его полноценного участия в тренировочном процессе необходимо минимум 7-10 дней реабилитационных процедур. В этой связи было принято решение отпустить Умярова в расположение клуба, где он продолжит лечение.

Руслану Литвинову мы сделали УЗИ и выявили мышечное повреждение, которое тоже не позволит полноценного тренироваться на этих сборах в составе команды. При активном физиотерапевтическом лечении потребуется от 5-7 дней покоя. Поэтому и в его случае также было принято решение отпустить игрока и проводить реабилитационно-восстановительные мероприятия в составе клуба», – сообщил врач сборной Александр Родионов.