«Спартак» и «Локомотив» уже провалили сезон, но игра будет боевой». Наумов о дерби

Бывший президент «Локомотива» высказался перед дерби со «Спартаком».

«Матч достаточно равных соперников. В принципе, обе команды уже провалили сезон, и я сильно сомневаюсь, что они смогут побороться за высокие места в чемпионате даже в случае победы одной из них в очном противостоянии.

Но сама игра обещает быть боевой, поскольку в обоих клубах собраны качественные футболисты, которые захотят доказать случайность всех неудач последних месяцев. Ну и принципиальный характер, конечно, никто не отменял.

Предсказать результат трудно. На «Спартаке» может негативно сказаться потеря – очень качественный игрок, которого явно будет не хватать, ему сложно найти замену.

Хотя на его место есть неплохой Хлусевич, который мне очень нравился, когда играл в тульском «Арсенале». Пока он еще не вписался в игру «Спартака», но со временем может показать себя с лучшей стороны», – сказал .

Матч – состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры начиная с 19:30 по московскому времени.