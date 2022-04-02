«Газзаев экономическую ситуацию в стране понимает вообще? Где он 40 клубов и 600 млн долларов возьмет?» Широков об идее создать Суперлигу

раскритиковал предложение о создании Суперлиги в России.

– Газзаев предложил закрытую лигу и два дивизиона по 20 команд.

– Почему не по 40 клубов в дивизионе?

– И привлечение спонсорских денег – 500-600 миллионов долларов.

– Как предложение – неплохо. Как предложение к реализации – не выдерживает никакой критики.

Где он два (дивизиона) по 20 клубов возьмет и 600 миллионов? Он экономическую ситуацию в стране понимает вообще? Думаю, если делает такие предложения, то не совсем.

40 команд в Премьер-лиге? Мы 16 набрать не можем, а он 40 хочет взять? Для чего это нужно?

Или он опять объединить всех хочет? Кстати, он одних объединил, пытался. Теперь мы с ними спецоперацию проводим по принуждению к миру, – сказал бывший капитан сборной России.