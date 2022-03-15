Нагучев про Газзаева и закрытую лигу России: «Все на уровне советских лозунгов про надои. Изоляция – шаг к катастрофе, а не прогрессу»

высказался о , который предложил создать закрытую лигу в России.

«Наконец-то мы дождались выступления Валерия Газзаева с предложением закрыть , назвать ее Суперлигой и рассказами про гигантские непонятно откуда взявшиеся суммы. 300-500 миллионов от продажи телеправ и еще чего-то там. Почитайте этот монолог на сайте РБ.

Если коротко, там абсолютное непонимание любых экономических и логистических процессов. Все на уровне советских лозунгов про надои. «Алания» с президентом Газзаевым всем все показала.

Такими проектами должны заниматься крутые юристы и экономисты, Валерий Георгиевич. А спортсмены – спортом. И эти юристы и экономисты лучше всех знают, что любая изоляция – шаг к катастрофе, а не прогрессу», – написал комментатор .

Газзаев предложил создать закрытую лигу с 40 командами, двумя географическими зонами и взносами за вступление