Газзаев о закрытой лиге России: «Возможно сформировать солидный бюджет в 500-600 млн долларов, не будет богатых и бедных»

подробно рассказал об идее создания закрытой лиги.

«Создание Суперлиги должен происходить при поддержке государства с целью развития профессионального и массового спорта. Для того, чтобы участвовать в таком турнире, клубу необходимо вносить денежный взнос, размер которого будет определять лига.

Если добавить к этой общей сумме доходы от реализации телеправ и спонсорские деньги, то возможно сформировать солидный бюджет в размере как минимум 500-600 миллионов долларов. В основе мотивации должна лежать бонусная система – чем выше будет занятое место, тем солиднее бонус.

Для того чтобы попасть в закрытую лигу, необходимо, помимо взноса, иметь инфраструктуру, стадион и качественную детско-спортивную школу. Кроме того, нужно, чтобы клуб был готов к выступлению в Суперлиге финансово, предоставил соответствующие гарантии.

Таким образом, с финансовой и соревновательной точек зрения мы получим альтернативу еврокубкам.

Мы не просто можем, а просто обязаны создать свой сильный футбольный турнир – с хорошей финансовой составляющей и стимулами, все клубы будут в одинаковых условиях, образно говоря, не будет богатых и бедных, и каждый клуб сможет в том или ином сезоне претендовать на победу в турнире, если грамотно распорядится средствами, проведет селекцию, выстроит тренировочный процесс.

Все команды будут заинтересованы занять высокую позицию в таблице, потому что крупные бонусы будут выплачиваться согласно занимаемому месту», – сказал Газзаев.