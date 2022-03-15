Газзаев предложил создать закрытую лигу с 40 командами, двумя географическими зонами и взносами за вступление

предложил вариант реформы .

«Что касается расширения лиги, я неоднократно выступал за то, что необходимы реформы, расширение. Сегодня, когда мы попали в полную изоляцию, конечно, мы ни в коем случае не должны отставать и обязательно развивать любой вид спорта. Нельзя опускать руки, мы должны находить стимулы.

Что касается футбола. Если брать Премьер-лигу, то в нынешней ситуации мы должны создать закрытую футбольную лигу и увеличить количество команд, создать две зоны по географическому принципу – по 20 команд. Запад и Восток.

Назвать это Суперлигой. Можно привести в пример европейскую Суперлигу, которая хотела отделиться [от УЕФА].

40 команд – мы охватываем все регионы РФ и вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового футбола все регионы страны.

Во-первых, она должна быть закрытой. Любой клуб, который хочет участвовать в лиге, должен внести взнос. Обязательно должна быть хорошая инфраструктура и детская школа. Лига определяет размер взносов.

Белорусы тоже под санкциями, их тоже можно привлечь. Другие страны, которые выступают в Лиге чемпионов, их сложно привлекать. Другого варианта у нас сегодня нет, мы отстранены от , мы не имеем права иметь заграничный клуб.

Это выход из сегодняшней ситуации. Стыковые игры по окончании. Нужно определить потолок зарплат, количество легионеров – максимум 3 человека в одной команде», – предложил бывший тренер ЦСКА и сборной России.