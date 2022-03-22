Валерий Газзаев: «Расширение РПЛ нужно. Мы должны вовлечь все регионы России, проект должен носить социально-экономический характер»

считает, что в систему российского футбола нужно вовлечь все регионы страны.

«Сейчас наш футбол находится в полной спортивной изоляции. Мы остались без возможности участвовать в международных турнирах. А доходы у клубов были в основном как раз от них.

Расширение, безусловно, нужно. Раз мы находимся в такой ситуации, то нам необходимо иметь как можно больше команд в первой лиге или в закрытой лиге, о которой я говорил.

Мы должны вовлечь в систему профессионального и детско-юношеского футбола все регионы России. Но этот проект должен носить социально-экономический характер.

Только за счет увеличения числа участников РПЛ до 18 команд и перехода на систему «весна-осень» уровень футбола не поднимется.

К этому вопросу надо подходить комплексно, чтобы у игроков росло спортивное мастерство, мотивация и интерес. Именно с этой точки зрения надо подходить к данной проблеме.

Хорошо, 18 команд. А дальше что? Команды, которые в этом сезоне займут два последних места, должны вылететь из . Спортивный принцип никто не отменял. Каким образом мы добавим еще две команды?

Кто-то считает, что оставим все, как есть, и добавим еще двух участников. Но это неправильно. Мы начинали с одним регламентом сезон, с ним же мы должны его завершить. А дальше уже проводить реформы», – заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России.