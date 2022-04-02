Депутат Терюшков: «Химки» всегда хотели отказаться от легионеров, чтобы играли россияне. Это наша идеология»

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал о постепенном отказе от легионеров в «Химках».

– В «Ахмате» легионерам предложили переподписать контракты на новых, ухудшенных условиях. Не собираются ли урезать зарплаты в «Химках»?

– У нас в контрактах записан фиксированный курс. Какой именно? Раскрывать не будем, но он есть. Мы не зависим от биржевых котировок. Поэтому здесь нет смысла это делать, такой вопрос не стоит на повестке дня.

Мы понимаем, что все сейчас находятся в достаточно тяжелой финансовой ситуации, но до конца сезона мы точно контракты пересматривать не станем, а дальше все будет зависеть от возможностей клуба, от возможностей спонсоров.

– Ведет ли клуб сейчас каких-то иностранных игроков? Возможен ли приход легионеров летом?

– Не ведем ни с кем переговоров. В сферу наших интересов точно не будут входить легионеры. Это в принципе наша идеология, мы всегда хотели отказаться от футболистов с иностранным паспортом, чтобы игровую практику получали ребята с российскими паспортами. И мы видим, что у нас это достаточно неплохо получается.

Из легионеров выходят Главчич, Сабович и Григалава. Остальные – россияне. Волкова не берем в расчет, он представляет братскую нам республику Беларусь.

Хотим рассчитывать на тех ребят, которые есть у нас в обойме. Посмотрим, может, укрепимся по некоторым позициям, но это будут игроки с российскими паспортами.

– Главчич и Сабович остаются?

– У нас с ними отличный контакт, они уходить не хотят, у них есть действующие контрактные обязательства. Такой вопрос сейчас точно не стоит, – сказал член наблюдательного совета «Химок».