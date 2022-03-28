Депутат Терюшков: «Бюджет «Зенита» работает неэффективно. На зарплату Малкома может существовать еще один клуб РПЛ!»

Депутат Роман Терюшков осудил за неэффективное использование бюджета.

«Если мы говорим о профессиональных спортивных клубах, то они должны существовать на гораздо меньшие деньги, чем те, которые тратит государство на спортивные отрасли.

Клубы должны существовать на частные инвестиции, к этому надо стремиться для того, чтобы желания всех менеджеров опирались на эффективность. Когда у тебя много денег, ты можешь экспериментировать, но эксперимент не всегда приводит к желаемому результату.

По моему мнению, бюджет «Зенита» работает неэффективно. С теми средствами, на которые существуют наши футбольные клубы, они должны не отбывать номер на групповых этапах Лиги чемпионов, а бороться минимум за топ-4.

Недопустимо, чтобы Малком в наших реалиях имел зарплату в «Зените» в 500 миллионов рублей. Подобные траты на одного человека – не совсем логично.

На зарплату можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ! Может, чуть больше потребуется. Именно поэтому мы и хотим иметь в потолок зарплат», – заявил член наблюдательного совета «Химок».