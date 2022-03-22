Депутат Терюшков: «Легионеры вредят развитию отечественного футбола. РПЛ стоит расширить до 20 клубов и включить команды-субъекты»

Депутат Госдумы Роман Терюшков поддерживает расширение РПЛ.

«Я уже давно говорил, что речь идет о государственной политике по части спорта. Мы хотим не потерять футбол в принципе.

Для расширения географии, для расширения лиги на данном этапе идея уместна. Может, стоит расширить и до 20 команд с учетом, что у нас сейчас календарь высвободился от еврокубков.

Мы можем включить еще команды-субъекты, а это как раз точка роста для детско-юношеского спорта. Это поможет детям охотнее идти в спортивные школы. Также поможет им увидеть, куда они в дальнейшем могут попасть. Так что идея о расширении – абсолютно правильная.

Мы сейчас видим некоторое снижение болельщиков на трибунах, которое связано с ковидными ограничениями. Уже два года болельщик лишен своего любимого вида спорта из-за ограничений. Безусловно, сейчас зрители будут возвращаться на трибуны.

Я бы не стал сравнивать клубы ФНЛ и Премьер-лиги. Мы понимаем, что сейчас происходит отъезд легионеров. Я всегда говорил, что они нам мешают и вредят развитию отечественного футбола. Они занимают места молодых доморощенных спортсменов с отечественным паспортом.

Игра «Краснодара» после ухода легионеров показывает, что ребята играют и борются, а результат от этого, может, даже где-то лучше. Зритель будет ходить и смотреть на воспитанников своих спортивных школ гораздо охотнее», – заявил член наблюдательного совета подмосковных «Химок».

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит