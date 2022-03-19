Терюшков об уходе легионеров «Химок»: «Агенты взбаламутили их. Мы рассчитывали на иностранцев в этом сезоне»

Роман Терюшков рассказал о решении троих легионеров «Химок» приостановить контракты с клубом.

«Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их.

Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали.

Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем. В эти условия их поставили чиновники и . Это полностью их заслуга, а не игроков.

В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев. Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков», – сказал член наблюдательного совета «Химок».