Кейн о свисте в адрес Магуайра: «Это трудно понять. Харри не заслуживает такого, ведь он блестяще проявлял себя»

осудил фанатов, освиставших защитника сборной Англии Харри Магуайра.

Футболист столкнулся с негативной реакцией фанатов перед товарищеской игрой с Кот-д′Ивуаром (3:0), которая прошла на стадионе «Уэмбли». 29-летний игрок отыграл этот матч целиком.

«В последние годы мы усердно работали над восстановлением связи с фанатами сборной Англии, чтобы услышать, как Харри Магуайра освистывают на перед стартовым свистком. Это просто неправильно.

Тот факт, что он блестяще проявил себя на поле и подарил нам столько замечательных воспоминаний, делает это поведение еще более трудным для понимания. Он не заслуживает такого приема.

Харри полностью поддерживают в раздевалке, и он должен получать то же самое от каждого болельщика сборной Англии», – написал капитан английской сборной в твиттере.