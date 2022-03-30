Саутгейт о свисте в адрес Магуайра: «Абсурд. Мы либо все заодно, либо нет»

остался недоволен свистом в адрес защитника сборной Англии Харри Магуайра.

Футболист столкнулся с негативной реакцией фанатов перед товарищеской игрой с Кот-д′Ивуаром.

«Я считаю то, как его встретили, абсурдом, натуральным абсурдом. Я не понимаю этого, учитывая то, что он для нас делает, как здорово играет за Англию.

Мы либо все заодно, либо нет. Он представляет Англию, и нужно поддерживать любого игрока в этой футболке, тем более того, который так играет. Нужна полная поддержка. Я вообще не понимаю такого отношения», – заявил главный тренер сборной Англии.

Магуайра освистали на «Уэмбли» во время игры Англии с Кот-д′Ивуаром