Холанда восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом». Он был готов принять предложение «Ман Сити», но теперь есть сомнения

Эрлинга Холанда впечатлила победа «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0.
По данным Mundo Deportivo, форвард дортмундской «Боруссии», еще не принявший окончательного решения о будущем, был по-настоящему восхищен игрой каталонского клуба в класико.
Этот матч состоялся спустя три недели после встречи норвежца с тренером «Барселоны» Хави. Форвард своими глазами увидел те перспективы, что описывал ему 42-летний специалист, не были преувеличением. Холанда впечатлило количество созданных «Барсой» моментов.
В результате у Холанда, который всерьез думал над тем, чтобы принять предложение от «Манчестер Сити», появились сомнения в вопросе о выборе нового клуба. И, как сообщил источник, близкий к агенту игрока, информация об этом известна руководству «Барселоны».
Каталонский клуб понимает, что трансфер Холанда – это очень сложная операция. Она осуществится, только если игрок и его окружение понизят требования.
В этом сезоне норвежец забил 23 гола и отдал 5 передач в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего нападающего можно изучить по ссылке.
Холанд обойдется покупателю в 350 млн евро. Вот из чего сложилась такая сумма