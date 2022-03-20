В «Ман Сити» считают, что опережают «Реал» в борьбе за Холанда. Оба клуба договорились с игроком о зарплате, ему осталось выбрать

В «Манчестер Сити» считают, что смогут опередить в борьбе за трансфер .

В мадридском клубе считают, что смогут подписать и Холанда, и Килиана Мбаппе. Однако в «Сити» сомневаются, что это произойдет. Англичане не уверены, что «Реал» сможет финансово позволить себе оба трансфера, а также считают, что Холанд не хочет переходить в «Реал» в то же трансферное окно, что и француз

Сообщается, что оба клуба согласовали все условия с представителями игрока – его будущую зарплату и комиссию агенту. Холанду осталось только выбрать команду, к которой он хочет присоединиться. На переговоры «Сити» с нападающим не повлияла антипатия между главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой и агентом игрока Мино Райолой.

Представители английского клуба наладили контакт с самим Холандом, его агентом и отцом футболиста – бывшим игроком . В клубе выражают осторожный оптимизм по поводу возможного трансфера норвежца.

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд провел 16 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.