Анзор Кавазашвили: «Со всех сторон давит политика, ФИФА на них «положила прибор». Ничего не было сказано об отстранении России»

высказался о том, что не рассматривала вопрос об исключении РФС.

«В такой сложной ситуации, когда со всех сторон давит политика, ФИФА на них «положила прибор».

Я понимаю, если бы такое решение было принято до спецоперации на Украине. И вроде бы есть якобы причина, чтобы отстранять футболистов, сборную.

Посмотрите, какая была повестка дня: нигде ничего не было сказано об отстранении России или приостановлении членства. Ничего. Я очень рад, что сегодня все так сложилось», – сказал член комитета по этике и бывший вратарь «Спартака».