Генсек РФС Алаев о конгрессе ФИФА: «Остаемся частью футбольной семьи. Удалось сохранить отношения с коллегами, несмотря на внешнее давление»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Алаев Футбол

В РФС прокомментировали итоги конгресса ФИФА.

«Конгресс ФИФА – отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами.

Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, возглавлявший российскую делегацию на конгрессе.

ФИФА не рассматривала вопрос приостановки членства РФС на конгрессе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные