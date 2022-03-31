Генсек РФС Алаев о конгрессе ФИФА: «Остаемся частью футбольной семьи. Удалось сохранить отношения с коллегами, несмотря на внешнее давление»

В РФС прокомментировали итоги конгресса ФИФА.

«Конгресс ФИФА – отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами.

Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, возглавлявший российскую делегацию на конгрессе.

ФИФА не рассматривала вопрос приостановки членства РФС на конгрессе