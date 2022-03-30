Василий Уткин: «Еще три комментатора планируют покинуть «Матч ТВ» в обозримом будущем»

заявил, что с «Матч ТВ» уйдут еще три комментатора.

«29 марта 2022 года генеральный продюсер «Матча» , жизнерадостно улыбаясь, сообщает, что на канале как раз скопилась критическая масса молодых талантов, готовых обрушиться на большие матчи буквально стремительным домкратом. Время пришло!

P. S. Еще три комментатора по разным причинам планируют покинуть канал в обозримом будущем.

P. P. S. Абсолютно все, покинувшие «Матч» и пребывающие в добром здравии, востребованы в профессии и сопутствующих ей трудах», – написал журналист в телеграме.

Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Минус пять комментаторов за год – а кто же остался на канале?