Нагучев об Уткине: «Его критика – всегда стоишь как со шваброй в заднице»

Комментатор рассказал о работе на под началом .

«Васина критика – это ты всегда стоишь как со шваброй в заднице, в напряжении.

Был матч «Реал» – «Мальорка», последний матч Каннаваро за «Реал». После игры Вася мне пишет: «Если бы Фабио Каннаваро слышал репортаж с его последнего матча, он был подписал контракт с «Реалом» еще на год, чтобы кто-то другой его прокомментировал.

Из этого состоял наш путь. Вася по-прежнему иногда мне пишет. Мне приятно – это значит, что он слушает.

После матча «Бавария» – «ПСЖ» (в апреле прошлого года парижане одержали победу со счетом 3:2, Нагучев после победного гола Мбаппе сказал: «Что если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой – для чего тогда это все было?» – прим. Sports.ru) он написал, что ему очень не понравилось, как я комментировал.

Я ответил: «Давай встретимся, поболтаем, объяснишь, что не так». Он говорит: «Да не нужно, тебе необязательно слушать мое мнение». Я: «Вась, это важно для меня. С этим мнением можно не согласиться, но там точно будет, за что зацепиться», – рассказал Нагучев.

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