Конов об Уткине на «Матч ТВ»: «Раскидываться людьми его уровня – непозволительная роскошь. У него большой потенциал актера и шоумена»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» в интервью Sports.ru вспомнил, как на канале появился комментатор и журналист .

– Первый заход в «Матч ТВ» в 2015-м. Что ты успел на канале за те три дня, пока не отказался от должности главного редактора?

– Сделал штатное расписание, подготовился к презентации на Рочдельской (в офисе – прим. Sports.ru), встретился и поговорил со всеми ключевыми людьми на тот момент. С кем-то по телефону, с кем-то – лично.

– Почему ты не рассказал про главное достижение – плюсик напротив фамилии Уткин в списке, который подготовила Наталья Билан (бывший главный продюсер «Матч ТВ» – прим. Sports.ru)?

– Я не считаю, что это достижение. Это абсолютно рабочая ситуация, потому что в нашей профессии состоявшихся профессионалов не так много. И раскидываться людьми уровня Уткина – непозволительная роскошь.

– А когда ты пришел, рядом с ним реально стоял минус?

– Да, его не рассматривали. Там были списки тех, кто продолжит работу, и тех, кто не продолжит. Напротив его фамилии был минус. Моей задачей стало превратить минус в плюс.

Мы встретились на Рочдельской. Там есть хороший сербский ресторан, в котором мы увиделись с Вовой Стогниенко и с Васей. Мне он казался человеком, который мог бы делать что-то не связанное с комментаторством. У него большой потенциал актера и шоумена. Мы обсуждали развлекательные программы не о футболе.

Потом прошли консультации, которые позволили сделать так, что Уткин все-таки появился на канале, – сказал Конов.

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