Генпродюсер «Матч ТВ» об изменениях в сетке: «Покажем РПЛ, плей-офф КХЛ, биатлон, уделим больше внимания баскетболу, волейболу и гандболу»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций.
«В сложившихся новых условиях мы неоднократно меняли сетку наших трансляций – уже на этой неделе вы могли заметить большое количество трансляций наших, российских чемпионатов.
У нас достаточно интересных, ярких соревнований в России. Так, на федеральном «Матче» мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ, а в субботу в эфир вернется биатлон (с комментариями Дмитрия Губерниева и его большой творческой бригадой!) – в Уфе пройдет Кубок России с участием всех наших любимых спортсменов.
В привычном объеме продолжим показывать футбольные еврокубки и Серию А.
Наша позиция остается неизменной – спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», – написал Тащин в своем телеграм-канале.