Уткин о шутке Генича: «Когда ты грузчик или продавец – это может быть мелочью. Когда работа – слова, за них отвечаешь сильнее, чем за что бы то ни было»

Журналист Василий Уткин высказался о шутке комментатора Константина Генича.

Говоря о ситуации, сложившейся вокруг полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, Генич сказал: «Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал».

Феминистка-блогер Лиза Лазерсон призвала Генича извиниться, и он дважды сделал это.

«Посмотрим, как Гринвуд выпутается из этой ситуации, а пока это все породило очень неудачную шутку коллеги в эфире стрима на «Коммент.Шоу».

Я, честно говоря, не склонен это преувеличивать, но и преуменьшать – тоже, потому что сказал человек глупость. Ну и что тут обижаться, что на тебя набрасываются ########## (острозубые – Sports.ru) феминистки. Вот так всегда и происходит, вот так мы расплачиваемся за неудачную шутку.

А если вы считаете, что неудачная шутка – это мелочь... Друзья мои, понимаете, это может быть мелочью, если ты работаешь грузчиком или продавцом в магазине и даже официантом, может быть, да. Но когда ты работаешь, то вся твоя профессия заключается в том, чтобы тебя правильно понимали.

Так что здесь ничего не остается, кроме как посыпать голову пеплом и ждать, когда пройдет феминистическая волна.

Разумеется, я абсолютно уверен в том, что Константин Генич ничего дурного в виду не имел, но когда работа – это слова, за слова ты отвечаешь сильнее, чем за что бы то ни было», – сказал Уткин.