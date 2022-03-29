Олег Романцев: «Обсуждать нужно не поведение Слуцкого, а то, почему тема судейства остается одной из главных проблем в нашем футболе»

поддержал Леонида Слуцкого после судейского скандала.

– Насколько справедлива условная дисквалификация до конца сезона Леонида Слуцкого за его реакцию на судейство матча с «Ростовом»?

– Считаю, что даже для условной дисквалификации ничего крамольного Леонид Викторович не сказал. И обсуждать нужно не его поведение, а то, почему тема судейства продолжает оставаться в нашем футболе одной из главных проблем. Вот о чем надо говорить и писать журналистам, а не оценивать поведение возмущенного судейскими ошибками тренера.

Лично я Слуцкого понимаю – сам проходил через это. А вот арбитров, извините, понять не могу. Известно, что даже у самого удачливого тренера врагов всегда хватает. А потому попрошу уважаемого мной Леонида Викторовича постараться не давать им лишнего повода трепать свое доброе имя. Удачи вам и не сдаваться!» – сказал бывший тренер «Спартака».