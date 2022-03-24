Смородская поддержала Слуцкого: «Мешков и не до такого может довести. У этого недосудьи много ужасных историй»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Ольга Смородская Спорт-Экспресс Футбол

Ольга Смородская поддержала Леонида Слуцкого.

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» на 250 тысяч рублей и наказал условной дисквалификацией до конца сезона за критику арбитра Виталия Мешкова

«Не понимаю, почему штраф оказался таким огромным. На мой взгляд, сумма совсем неоправданная.

Мешков мне знаком очень хорошо. У этого недосудьи уже много ужасных историй за плечами. Я полностью понимаю Леонида и его реакцию на судейство. Мешков и не до такого может довести!

Эмоции, которые позволил себе Слуцкий, допустимы, в этом нет ничего такого», – сказала бывший президент «Локомотива».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные