Смородская поддержала Слуцкого: «Мешков и не до такого может довести. У этого недосудьи много ужасных историй»

поддержала Леонида Слуцкого.

РФС оштрафовал главного тренера на 250 тысяч рублей и наказал условной дисквалификацией до конца сезона за критику арбитра .

«Не понимаю, почему штраф оказался таким огромным. На мой взгляд, сумма совсем неоправданная.

Мешков мне знаком очень хорошо. У этого недосудьи уже много ужасных историй за плечами. Я полностью понимаю Леонида и его реакцию на судейство. Мешков и не до такого может довести!

Эмоции, которые позволил себе Слуцкий, допустимы, в этом нет ничего такого», – сказала бывший президент «Локомотива».