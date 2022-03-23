Гендиректор «Рубина»: «Слуцкий же не говорит, что судьи ошиблись. Он просит объяснений. Не трудно же?»

прокомментировал конфликт между Леонидом Слуцким и .

– Леонид Федун сказал, что арбитры судят как в последний день. У вас такое же ощущение?

– Нет, я бы так не сказал. Это же люди, так ведь? Футболист ошибается, тренер ошибается, судьи тоже могут ошибаться, правда же? Главное, чтобы не было предвзятости. Раньше, 20 лет назад, мы могли говорить о предвзятости, сейчас я этого не вижу.

– Просто Леонид Слуцкий показывает свои эмоции по работе судей.

– Было спровоцировано. Всем известно, что у него был с Мешковым скандал. Думаю, что с этим связано. Мы же все живем сейчас в этой обстановке, имеем психологическое давление. Наложились одно, другое. Наверное, так.

– Ощущение, что ваш тренер никогда не ошибается, что только судьи косячат.

– Не могу сказать.

– Вы были бы не против, чтобы судьи тоже комментировали действия главного тренера, его тактические действия, его замены?

– Слуцкий же не говорит, что они ошиблись. Он просит объяснений, почему нет пенальти. Не трудно же? Это же вопрос коммуникации.

– Не кажется, что он сам это все спровоцировал во времена, когда говорил, что раз судья, значит надо бить?

– Не могу сказать, – ответил генеральный директор .