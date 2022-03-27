В ЛЧ могут ввести 2 пропуска по месту в клубном рейтинге УЕФА. На них будут претендовать команды из зоны ЛЕ и победители кубка

В Лиге чемпионов могут произойти изменения, касающиеся принципа отбора участников турнира.

По информации The Guardian, члены европейских клубов собираются пролоббировать новый подход, в соответствии с которым две команды будут попадать в ЛЧ на основе их места в клубном рейтинге УЕФА.

В данном случае те клубы, которые займут в национальных чемпионатах места в зоне или выиграют кубок страны, будут претендовать на эти два пропуска в ЛЧ. Их шансы будут зависеть от выступлений в течение последних пяти сезонов – именно так и рассчитывается рейтинг.

Вопрос изменения регламента уже обсуждался специальной рабочей группой и, вероятно, будет поднят на генеральной ассамблее на предстоящей неделе.