Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет лидера чемпионата казанский УНИКС. Петербургский «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 27 марта, 13.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 27 марта, 14.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 27 марта, 16.00, «Минск-Арена»
Положение команд: УНИКС – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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