Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет лидера чемпионата казанский УНИКС. Петербургский в гостях сыграет с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, – 9-6, – 7-6, – 7-6, Нижний Новгород – 5-8, – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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