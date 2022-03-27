Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной» и другие матчи

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Парма-Париматч Баскетбол

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет лидера чемпионата казанский УНИКС. Петербургский «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Астана – Зенит
Дата проведения
27 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
27 марта, 13.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Парма-Париматч – Енисей
Дата проведения
27 марта, 14.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Автодор
Дата проведения
27 марта, 16.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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