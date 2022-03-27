Александр Жулин: «Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня всему толерантному обществу»

Тренер Александр Жулин прокомментировал прокат ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Кубке Первого канала, а также назвал любимую фигуристку.
«Очень доволен прокатом [Синициной и Кацалапова], абсолютно шикарно», – сказал Жулин.
«Камила Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня этому всему толерантному [обществу]. Поэтому Камила Валиева – моя любимая фигуристка.
Скажу вам, что Кубок Первого канала смотреть намного интереснее, чем чемпионат мира без выдающихся спортсменов, которые представляют страну под названием Россия», – добавил тренер.
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