Александр Жулин: «Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня всему толерантному обществу»

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Тренер Александр Жулин прокомментировал прокат ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Кубке Первого канала, а также назвал любимую фигуристку.

«Очень доволен прокатом [Синициной и Кацалапова], абсолютно шикарно», – сказал Жулин.

«Камила Валиева – выдающаяся фигуристка, явление, на злобу дня этому всему толерантному [обществу]. Поэтому Камила Валиева – моя любимая фигуристка.

Скажу вам, что Кубок Первого канала смотреть намного интереснее, чем чемпионат мира без выдающихся спортсменов, которые представляют страну под названием Россия», – добавил тренер.

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