ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. Турнир может пройти в стране в 5-й раз за 7 лет

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ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. 

Как сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек, ИИХФ уже обратилась к Федерации хоккея Канады с запросом. 

«Полагаю, что они также ведут переговоры с другими странами. Но Канада является предпочтительным вариантом. Федерация обсудит этот вопрос на следующей неделе. 

ИИХФ будет ожидать решения к концу апреля. Если федерация согласится, то турнир может пройти где-нибудь в Онтарио или восточнее», – сказал Марек. 

Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но ИИХФ отозвала у России право проведения турнира. 

Если Канада согласится принять турнир, то он состоится в стране уже в 5-й раз за 7 лет.

Канада принимала молодежный чемпионат в 2017, 2019 и 2021 годах. Кроме того, в августе в Эдмонтоне состоится турнир 2022 года, перенесенный на лето в связи с коронавирусом. 

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