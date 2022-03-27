ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023. Турнир может пройти в стране в 5-й раз за 7 лет

ИИХФ просит Канаду принять отобранный у Новосибирска и Омска МЧМ-2023.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек, ИИХФ уже обратилась к Федерации хоккея Канады с запросом.
«Полагаю, что они также ведут переговоры с другими странами. Но Канада является предпочтительным вариантом. Федерация обсудит этот вопрос на следующей неделе.
ИИХФ будет ожидать решения к концу апреля. Если федерация согласится, то турнир может пройти где-нибудь в Онтарио или восточнее», – сказал Марек.
Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но ИИХФ отозвала у России право проведения турнира.
Если Канада согласится принять турнир, то он состоится в стране уже в 5-й раз за 7 лет.
Канада принимала молодежный чемпионат в 2017, 2019 и 2021 годах. Кроме того, в августе в Эдмонтоне состоится турнир 2022 года, перенесенный на лето в связи с коронавирусом.