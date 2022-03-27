Валнес о российских спортсменах на митинге-концерте: «Путин сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин сборная Норвегии Политика Александр Большунов Эрик Валнес Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эрик Валнес высказался об участии российских спортсменов, в частности Александра Большунова в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

«Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов.

За пару дней до концерта Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо», – сказал Валнес. 

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Путин о санкциях в отношении российских спортсменов: «Даже олимпийские принципы растоптали. Вот такой спорт вне политики»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные