Валнес о российских спортсменах на митинге-концерте: «Путин сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эрик Валнес высказался об участии российских спортсменов, в частности Александра Большунова в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

«Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов.

За пару дней до концерта Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо», – сказал Валнес.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Путин о санкциях в отношении российских спортсменов: «Даже олимпийские принципы растоптали. Вот такой спорт вне политики»