«Барса» обсудит снижение зарплат Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба деньги Футбол

«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради подписания новых игроков.

У каталонцев серьезные проблемы с денежными потоками и соблюдением правил финансового фэйр-плей в Испании, что препятствует совершению летних трансферов.

Одно из решений, которые видит клуб, – сокращение зарплат. В частности, «Барселона» будет обсуждать понижение с Жераром ПикеСерджи Бускетсом и Жорди Альбой, сообщает Marca.

В следующем сезоне «блаугране» придется потратить почти 100 млн евро на этих трех футболистов с учетом зарплат, отложенных выплат и бонусов. Ожидается, что переговоры будут сложными.

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