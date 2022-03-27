«Барса» обсудит снижение зарплат Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

«Барселона» может снизить зарплаты лидерам ради подписания новых игроков.

У каталонцев серьезные проблемы с денежными потоками и соблюдением правил финансового фэйр-плей в , что препятствует совершению летних трансферов.

Одно из решений, которые видит клуб, – сокращение зарплат. В частности, будет обсуждать понижение с , и , сообщает Marca.

В следующем сезоне «блаугране» придется потратить почти 100 млн евро на этих трех футболистов с учетом зарплат, отложенных выплат и бонусов. Ожидается, что переговоры будут сложными.