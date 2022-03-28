Малкин забил 440-й гол в НХЛ и обогнал Буре. Евгений – 5-й среди россиян, до Ковальчука – 3 шайбы

Форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (11:2).

35-летний игрок забросил 440-ю шайбу в чемпионатах и вышел на чистое 5-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя Павла Буре, на счету которого 437 голов.

4-ю позицию в списке с 443 шайбами занимает . Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин (772).

В топ-3 также входят Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473).

Всего в 970 играх за карьеру в НХЛ на счету Малкина 1136 (440+696) очков.

В 30 матчах текущего сезона он набрал 32 (16+16) балла.