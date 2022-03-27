Кубок Первого канала. Команды Кондратюка и Щербаковой набрали одинаковое количество очков перед началом мужской произвольной программы

В Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором участвуют команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина» )и Марка Кондратюка («Время первых»).

Сегодня спортсмены выступают с произвольными программами. Победители в каждом из видов приносят своей команде по 10 баллов, вторые места – 9, третьи – 8 и так далее.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Танцы на льду, произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (команда Щербаковой) – 10

2. Александра Степанова – Иван Букин (команда Кондратюка) – 9

ОБЩИЙ СЧЕТ: 81:81.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.