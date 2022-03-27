Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры. 

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», – сказала Щербакова.

«Это напрямую повлияет на мое решение», – добавила фигуристка, отвечая на вопрос, что она будет делать, если «сумбур» продолжится.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов. 

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