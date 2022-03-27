Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», – сказала Щербакова.

«Это напрямую повлияет на мое решение», – добавила фигуристка, отвечая на вопрос, что она будет делать, если «сумбур» продолжится.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов.

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