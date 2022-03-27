ISU не обсуждает перенос этапов Гран-при по фигурному катанию из России и Китая

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) на данный момент не обсуждают перенос этапов Гран-при следующего сезона из России и Китая. 

«Вопрос переноса этапов Гран-при из России и Китая на данный момент не является предметом обсуждения ISU», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации. 

Ранее о возможном переносе сообщил «Матч ТВ». По их информации, российский этап намерены перенести из-за ситуации на Украине, а китайский – из-за жестких ковидных правил, затрудняющих прибытие иностранцев в страну.

ISU перенесет этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая в следующем сезоне («Матч ТВ»)

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