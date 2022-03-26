Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Спицов и Мальцев выступят в скиатлоне

27 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре мужчины пробегут скиатлон.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Мужчины

Скиатлон

Начало – 12.15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал

Старт-лист

1.

2. Илья Порошкин

3.

4.

5.

6. Андрей Ларьков

7. Алексей Виценко

8. Артем Мальцев

9. Илья Семиков

14. Савелий Коростелев

17. Евгений Белов

18. Андрей Ардашев

28. Андрей Мельниченко

32. Ермил Вокуев

49.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре