Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Якимушкин, Червоткин, Спицов и Мальцев выступят в скиатлоне

27 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре мужчины пробегут скиатлон.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Мужчины
Скиатлон
Начало – 12.15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал
Старт-лист
2. Илья Порошкин
5. Денис Спицов
6. Андрей Ларьков
7. Алексей Виценко
8. Артем Мальцев
9. Илья Семиков
14. Савелий Коростелев
17. Евгений Белов
18. Андрей Ардашев
28. Андрей Мельниченко
32. Ермил Вокуев
49. Глеб Ретивых
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре