«Северсталь» рассматривает вариант ухода из КХЛ. Клуб может провести следующий сезон в ВХЛ (РБК)

«Северсталь» может провести следующий сезон в ВХЛ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к клубу.

Руководство «Северстали» рассматривает и обсуждает вариант ухода из и перехода во второй по силе дивизион из-за финансовых проблем. Отмечается, что они возникли из-за санкций, наложенных ЕС на владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

По словам источников, «Северсталь» может перейти в «как минимум на один сезон».

В сезоне-2021/22 клуб занял пятое место в таблице Запада по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда тренера Андрея Разина уступила московскому «Динамо» (3-4 в серии).

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