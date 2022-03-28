Малкин набрал 4 очка впервые в сезоне, став 1-й звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Питтсбурга» сделал хет-трик, отдал голевую передачу в матче чемпионата с «Детройтом» (11:2) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 4 очка в одной игре впервые в сезоне, продлив результативную серию (6+2) до 4 игр.

Малкин оформил 13-й хет-трик в лиге и первый – с января 2018 года.

Всего в 30 матчах сезона на его счету 32 (16+16) балла.

Сегодня за 16:42 – лучший показатель среди нападающих (3:06 – в большинстве) у Малкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 44% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 2».