Франсеск Фабрегас: «Футбол стал роботизированным, теперь это игра датчиков. Сейчас играть будет тот, кто сильнее и быстрее, а не талантливее»

не рад изменениям в современном футболе.

– Нынешний футбол похож на тот, благодаря которому ты стал чемпионом мира?

– Футбол очень, очень сильно изменился. Это началось четыре-пять лет назад и сейчас весьма заметно. Так и будет продолжаться. Нынешние методики основаны на множестве автоматических действий, когда тренер в основном говорит тебе, как далеко ты должен пасовать в определенный момент. Игрока ставят в определенную позицию.

Футбол стал роботизированным, теперь это игра датчиков. Многие тренеры одержимы цифрами. Если ты не выдаешь эти цифры, ты не готов играть, а во время отдыха ты должен выполнять эти нормативы, чтобы поддерживать уровень… В этом плане я немного старомоден.

У меня в карьере были великолепные моменты, отличные этапы, целые сезоны, когда я был в отличной форме физически и эмоционально без тренировок. Сейчас все выглядит так, что если ты не тренируешься, то не потянешь. Все это основано на науке, числах и датчиках.

– Талант умирает?

– Современный тренер хочет, чтобы футболист был конкурентоспособен, чтобы он был на максимуме в плане физики. Сейчас все так, не знаю, к сожалению или к счастью. Если есть два игрока – один быстрее, другой медленнее, но талантливее – то играть будет тот, кто сильнее и быстрее, без сомнений.

Когда смотришь матчи, заранее понимаешь, что произойдет. Немного прессинга, заброс за спины, нападающий потащит мяч до конца или дождется, когда подтянутся полузащитники. Игра многих команд стала очень монотонной.

Мне кажется, что из-за одержимости цифрами талант значит все меньше, – поделился мыслями хавбек .