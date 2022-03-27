Хави против трансфера Дибалы в «Барселону» и считает Пауло переоцененным

Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен на подписание форварда Пауло Дибалы.
Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает нынешним летом, и он хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании, как утверждает El Nacional.
«Реал» не проявил к трансферу интереса, а вот «Барселона» изучила возможность его приглашения. Президент каталонцев Жоан Лапорта был бы доволен таким «роскошным» трансфером.
Однако Хави выразил мнение, что заключать контракт с аргентинцем не стоит, и считает того переоцененным футболистом.
Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Интер», «ПСЖ» и «Атлетико».