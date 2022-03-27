Хави против трансфера Дибалы в «Барселону» и считает Пауло переоцененным

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Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен на подписание форварда Пауло Дибалы.

Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает нынешним летом, и он хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании, как утверждает El Nacional.

«Реал» не проявил к трансферу интереса, а вот «Барселона» изучила возможность его приглашения. Президент каталонцев Жоан Лапорта был бы доволен таким «роскошным» трансфером.

Однако Хави выразил мнение, что заключать контракт с аргентинцем не стоит, и считает того переоцененным футболистом.

Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Интер», «ПСЖ» и «Атлетико».

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