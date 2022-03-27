ISU перенесет этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая в следующем сезоне («Матч ТВ»)

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Международный союз конькобежцев (ISU) планирует перенести этапы серии Гран-при по фигурному катанию из России и Китая в следующем сезоне, сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, на чемпионате мира в Монпелье прошла встреча с участием нескольких президентов ведущих национальных федераций, на которой, в частности, обсуждался этот вопрос.

Российский этап намерены перенести из-за ситуации на Украине, китайский – из-за жестких ковидных правил, затрудняющих прибытие иностранцев в страну.

Предполагается, что конкретные шаги по этапам Гран-при в России и Китае могут предпринять по итогам заседания совета ISU 1 апреля.

О том, где могут пройти российский и китайский этапы Гран-при в случае их переноса, пока не сообщается.

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