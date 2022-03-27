Владельцев «МЮ» Глейзеров поддерживают 4% фанатов клуба – меньше всех в АПЛ. Абрамовича поддерживают 92,5% фанатов «Челси»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» – наименее поддерживаемые среди всех руководителей АПЛ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей Daily Mail, в котором приняли участие более 100 тысяч болельщиков клубов Премьер-лиги.
Лишь 4% проголосовавших одобряют действия семьи Глейзеров в период владения «Юнайтед».
Наибольший рейтинг одобрения получил владелец «Брентфорда» Мэтью Бенхэм – 98,8% болельщиков одобряют его действия.
В топ-3 антирейтинга, кроме Глейзеров, попали также владельцы «Ньюкасла» (10,9%, принадлежит саудовцам) и «Эвертона» (14,2%, принадлежит бизнесмену Фараду Мошири).
Деятельность владельца «Арсенала» Стэна Кронке поддерживают 30,3% болельщиков, владельца «Ливерпуля» компании FSG – 88,6%, владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура – 90,5%, действующего владельца «Челси» Романа Абрамовича – 92,5%.
«МЮ» 8 лет не выигрывает АПЛ или ЛЧ, у них долг 0,5 млрд и нет нефтяных денег, но они покупают игроков за 100 млн. Как так?