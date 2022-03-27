НБА. «Бостон» сыграет с «Миннесотой», «Финикс» против «Филадельфии» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

на свое арене примет «Миннесоту». Лидер чемпионата «Финикс» сыграет с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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