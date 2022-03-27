НБА. «Бостон» сыграет с «Миннесотой», «Финикс» против «Филадельфии» и другие матчи

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В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Бостон» на свое арене примет «Миннесоту». Лидер чемпионата «Финикс» сыграет с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Нью-Йорк
Дата проведения
27 марта, 22.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Миннесота
Дата проведения
28 марта, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Голден Стэйт
Дата проведения
28 марта, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Финикс – Филадельфия
Дата проведения
28 марта, 01.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Бруклин – Шарлотт
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Даллас – Юта
Дата проведения
28 марта, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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