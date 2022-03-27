НБА. «Бостон» сыграет с «Миннесотой», «Финикс» против «Филадельфии» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Бостон» на свое арене примет «Миннесоту». Лидер чемпионата «Финикс» сыграет с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 22.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 марта, 01.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 01.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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