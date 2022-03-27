Форварду «Сельты» Мине грозит до 8 лет тюрьмы за изнасилование в 2017 году

Форварду «Сельты» грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

Как передает Diario Sport, испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве. Судебные заседания пройдут 28, 29 и 31 марта.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года обвиняемый вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Вследствие данного эпизода жертва, как утверждается, до сих пор находится в депрессии, страдает от хронического посттравматического расстройства.

За указанные действия прокуратура просит приговорить футболиста к восьми годам лишения свободы, запретить приближаться к потерпевшей на расстрояние менее 500 метров в течение 10 лет и назначить испытательный срок продолжительностью в 10 лет.

При этом прокуратура отказалась от того, чтобы обвинять Голдара, и сейчас к нему существует частный иск как к человеку, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить преступление.

В текущем сезоне Мина провел в Ла Лиге 28 матчей, забив 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.