Канада вышла на ЧМ впервые за 36 лет. Дэвис заплакал во время стрима

Сборная Канады выступит на чемпионате мира в Катаре.
Национальная сборная под руководством тренера Джона Хердмэна квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над сборной Ямайки (4:0) в матче отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ.
Таким образом, Канада лидирует в группе с 28 очками в 13 матчах и обеспечила себе попадание на ЧМ-2022 за одну игру до завершения квалификационного раунда, поскольку уже не опустится ниже третьего места.
Канадцы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года.
Канадский футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис, который сейчас восстанавливается после признаков легкого миокардита, проводил в футболке национальной сборной прямую трансляцию в интернете и заплакал после финального свистка матча с Ямайкой.