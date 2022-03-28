Канада вышла на ЧМ впервые за 36 лет. Дэвис заплакал во время стрима

выступит на чемпионате мира в Катаре.

Национальная сборная под руководством тренера Джона Хердмэна квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над сборной Ямайки (4:0) в матче отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ.

Таким образом, Канада лидирует в группе с 28 очками в 13 матчах и обеспечила себе попадание на за одну игру до завершения квалификационного раунда, поскольку уже не опустится ниже третьего места.

Канадцы сыграют на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года.

Канадский футболист «Баварии» , который сейчас восстанавливается после признаков легкого миокардита, проводил в футболке национальной сборной прямую трансляцию в интернете и заплакал после финального свистка матча с Ямайкой.