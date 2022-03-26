Канчельскис считает Акинфеева лучшим игроком РПЛ: «ЦСКА пропустил меньше всех — его огромная заслуга»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Матвей Сафонов Клаудиньо Родригес Юсуф Языджи Футбол

Экс-хавбек сборной России Андрей Канчельскис назвал Игоря Акинфеева лучшим игроком РПЛ.

— Лучший игрок РПЛ на данный момент?

— Мне импонирует спокойная манера игры Сафонова. В этом сезоне ярко себя проявил и в клубе, и в сборной. И все же на первое место поставлю Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Годы над ним не властны. То, что в чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех, — огромная заслуга Игоря.

Из полевых выделить кого-то трудновато. Да, Языджи хорош, но он сыграл всего четыре матча. А Клаудиньо слишком нестабилен. В одной игре смотрится здорово, в другой его вообще не видно, – сказал Канчельскис.

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