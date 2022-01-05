«Акинфеев играет посредственно, возраст берет свое. Сафонов – лучший вратарь России». Кавазашвили о словах Матвея

Бывший вратарь прокомментировал высказывания голкипера об .

– Сафонов все сказал правильно. Лучший вратарь тот, кто качественно и надежно играет за свой клуб, а также выступает за сборную России. Акинфеев уже давно не выступает за национальную команду.

В ЦСКА из-за своего возраста он играет посредственно. Возраст берет свое. Акинфеев уже не может играть так, как делал это раньше.

Если брать в расчет выступления в сборной и в клубе, то Сафонов – лучший вратарь России.

– Как считаете, почему Сафонов сказал именно так?

– Ему ведь задали вопрос. Он на него ответил. В его фразе нет ничего плохого. Сафонов ведь не сказал, что стоит лучше Акинфеева, – сказал Кавазашвили.

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