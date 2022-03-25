Сафонов про Акинфеева: «Он прошел отличный путь. Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет»

оценил путь в футболе .

«Прекрасно отношусь к Игорю Акинфееву, он прошел отличный путь. Но любое дело можно сделать еще лучше.

Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет. Если вы спросите у Игоря, то он скажет, что карьеру можно было сделать еще лучше.

У нас сплоченный вратарский коллектив. Мы расстроились, что Селихову не удалось с нами потренироваться. До сих пор интересуюсь его здоровьем. Говорит, стало лучше», – сказал вратарь о своих коллегах из и .