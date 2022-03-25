Зарема о турникетах для стадиона «Спартака» за 200 млн рублей: «Кто важнее – люди или турникеты? Вместо сохранения рабочих мест нас вынуждают тратиться на это»

высказалась о претензиях к стадиону «Спартака» из-за турникетов.

Ранее стало известно, что не соответствует требованиям МВД. Московский клуб просит смягчить нормы, чтобы не устанавливать турникеты за 200 млн рублей.

«Прошел месяц новой футбольной реальности, а мы все летим вниз со скоростью свободного падения. И вместо парашюта на спину повесили рюкзак с камнями.

Взять, например, дополнительные расходы на обязательное создание женских команд (рейтинг просмотров матчей, посещаемость кого-то интересовали?). Создание необходимой инфраструктуры, экипировка, зарплатная ведомость нового обслуживающего женские команды персонала при отсутствии каких-либо спонсоров – это очень ощутимо.

Или обязанность установить полноростовые турникеты – в нашем случае это 200 миллионов рублей. Вместо того чтобы помочь сохранить рабочие места для сотрудников клуба во избежание массовых сокращений, нас вынуждают тратить деньги на металлические конструкции. Кто важнее в этой ситуации – люди или турникеты?

Да и закон о Fan ID в долгий ящик тоже никто не убирал. Установка необходимого оборудования также ляжет бременем на клубы» – заявила супруга владельца Леонида Федуна.