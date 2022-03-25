Зарема Салихова: «Нужно придумать дополнительный турнир для 8 команд по типу Суперлиги. Играть параллельно в четыре круга»

предложила создать в России новый футбольный турнир.

«Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся нереализованными уже никогда!

Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».

Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту.

И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность», – написала Салихова в колонке.